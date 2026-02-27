تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلدية زغرتا - اهدن تدخل عصر النقل النظيف: تركيب أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:07
بلدية زغرتا - اهدن تدخل عصر النقل النظيف: تركيب أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية
بلدية زغرتا - اهدن تدخل عصر النقل النظيف: تركيب أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية photos 0
أعلنت بلدية زغرتا - اهدن عن تركيب محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية بقدرة 60 كيلوواط، في خطوة متقدمة نحو تعزيز تقنيات النقل الصديق للبيئة. المحطة، التي تقع بمحاذاة كنيسة مار يوسف القديمة، مزودة بموصلين مزدوجين لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية الصينية والأوروبية على حد سواء.

تتميز المحطة بقدرتها على شحن بطاريات السيارات خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة فقط، حسب نوع السيارة، مما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل وتقليل انبعاث الغازات الضارة.

أوضحت البلدية أن هذه المبادرة تأتي استجابة للضرورة البيئية ومتطلبات الحد من التلوث، خاصة مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية، وبهدف توفير خدمات تقنية متطورة تدعم الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة في المنطقة.

وفي سياق متصل، شددت البلدية على منع ركن السيارات غير الكهربائية قرب محطة الشحن السريع، تحت طائلة المسؤولية، لضمان توفرها للمستفيدين الفعليين.
