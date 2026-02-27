بلدية زغرتا - اهدن تدخل عصر النقل النظيف: تركيب أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية

أعلنت بلدية - اهدن عن تركيب محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية بقدرة 60 كيلوواط، في خطوة متقدمة نحو تعزيز تقنيات النقل الصديق للبيئة. المحطة، التي تقع بمحاذاة القديمة، مزودة بموصلين مزدوجين لتلبية احتياجات السيارات الكهربائية والأوروبية على حد سواء.



تتميز المحطة بقدرتها على شحن بطاريات السيارات خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة فقط، حسب نوع السيارة، مما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل وتقليل انبعاث الغازات الضارة.



أوضحت البلدية أن تأتي استجابة للضرورة البيئية ومتطلبات الحد من التلوث، خاصة مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية، وبهدف توفير خدمات تقنية متطورة تدعم الانتقال إلى استخدام في المنطقة.



وفي سياق متصل، شددت البلدية على منع ركن السيارات غير الكهربائية قرب محطة الشحن السريع، تحت طائلة المسؤولية، لضمان توفرها للمستفيدين الفعليين.



Advertisement