المجلس النروجي للاجئين يختتم دراسة شاملة للبنية التحتية للمياه في شحيم

نظم المجلس النروجي للاجئين لقاءً تشاورياً في بلدة (قضاء الشوف)، عرض خلاله نتائج دراسة شاملة حول الأثر البيئي لمشروع "تعزيز صمود شحيم القديمة من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة للمياه"، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة العامة وقوى الأمن الداخلي وفعاليات بلدية وأهلية.



أشار رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان إلى أن عدد سكان البلدة يتجاوز الخمسين ألف نسمة، بينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، موزعين على سبع تلال ما يضاعف الحاجات الإنمائية. وأوضح أن شبكات البنى التحتية تعاني من القدم أو الغياب في بعض الأحياء الجديدة، إضافة إلى مشاكل الكهرباء والإنارة العامة، مثمناً دعم المجلس النروجي وبنك التنمية الألماني وأملاً باستمرار التعاون.



استعرضت مسؤولة مشروع المياه المهندسة زينب أبرز إنجازات المجلس في شحيم، والتي تشمل:



تنفيذ نحو 198 وحدة سكنية وتأمين بدلات إيجار.



تركيب نظام طاقة شمسية لقاعة أبي بكر الصديق.



تركيب 112 عمود إنارة في الحي القديم.



دراسة شاملة للبنى التحتية للمياه بتمويل من الألماني، استغرقت أربعة أشهر بالتعاون مع البلدية ومصلحة مياه وجبل ، وسُجلت رسمياً لدى المؤسسة.



أكدت عطوي أن تنفيذ المشروع بالكامل يتطلب تمويلاً كبيراً، وقد طُرحت مناقصة لإعادة تأهيل خط الدفع المغذي للخزان الذي يؤمن المياه لجزء كبير من البلدة، مع العمل على شبكة التوزيع بالتعاون مع المتعهد ومصلحة المياه والبلدية.



