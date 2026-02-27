تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المجلس النروجي للاجئين يختتم دراسة شاملة للبنية التحتية للمياه في شحيم

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:38
المجلس النروجي للاجئين يختتم دراسة شاملة للبنية التحتية للمياه في شحيم
المجلس النروجي للاجئين يختتم دراسة شاملة للبنية التحتية للمياه في شحيم photos 0
نظم المجلس النروجي للاجئين لقاءً تشاورياً في بلدة شحيم (قضاء الشوف)، عرض خلاله نتائج دراسة شاملة حول الأثر البيئي لمشروع "تعزيز صمود شحيم القديمة من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة للمياه"، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة العامة وقوى الأمن الداخلي وفعاليات بلدية وأهلية.

أشار رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان إلى أن عدد سكان البلدة يتجاوز الخمسين ألف نسمة، بينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، موزعين على سبع تلال ما يضاعف الحاجات الإنمائية. وأوضح أن شبكات البنى التحتية تعاني من القدم أو الغياب في بعض الأحياء الجديدة، إضافة إلى مشاكل الكهرباء والإنارة العامة، مثمناً دعم المجلس النروجي وبنك التنمية الألماني وأملاً باستمرار التعاون.

استعرضت مسؤولة مشروع المياه المهندسة زينب عطوي أبرز إنجازات المجلس في شحيم، والتي تشمل:

تنفيذ نحو 198 وحدة سكنية وتأمين بدلات إيجار.

تركيب نظام طاقة شمسية لقاعة مسجد أبي بكر الصديق.

تركيب 112 عمود إنارة في الحي القديم.

دراسة شاملة للبنى التحتية للمياه بتمويل من بنك التنمية الألماني، استغرقت أربعة أشهر بالتعاون مع البلدية ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وسُجلت رسمياً لدى المؤسسة.

أكدت عطوي أن تنفيذ المشروع بالكامل يتطلب تمويلاً كبيراً، وقد طُرحت مناقصة لإعادة تأهيل خط الدفع المغذي للخزان الذي يؤمن المياه لجزء كبير من البلدة، مع العمل على شبكة التوزيع بالتعاون مع المتعهد ومصلحة المياه والبلدية.
قوى الأمن الداخلي

مصلحة المياه

بنك التنمية

جبل لبنان

خمسين ألف

فلسطين

بيروت

لبنان

Lebanon24
06:15 | 2026-02-27
Lebanon24
06:00 | 2026-02-27
Lebanon24
05:51 | 2026-02-27
Lebanon24
05:35 | 2026-02-27
Lebanon24
05:31 | 2026-02-27
Lebanon24
05:24 | 2026-02-27
