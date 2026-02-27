العبسي يعين الارشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه

عيّن بطريرك وسائر المشرق للروم الملكيّين الأرشمندريت يوسف ، الراهب الباسيلي الشويري، مديرًا لمكتبه في ضمن الدائرة البطريركيّة.



واشار بيان الى ان "من المهامّ الموكلة إليه تنسيق العلاقات العامّة للبطريركيّة، إدارة أجندة البطريرك وتنظيم مواعيده، ومتابعة الطلبات المقدّمة إلى البطريرك. هذا ويستمرَّ قدس الأب رامي واكيم في عمله كرئيسٍ للديوان البطريركيّ وتبقى من مهامّه أمانة سرّ البطريركيّة وإدارة المراسلات، ومتابعة الملفّات التي توكل إليه".



