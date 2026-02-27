تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
العبسي يعين الارشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
عيّن بطريرك
أنطاكية
وسائر المشرق للروم الملكيّين
الكاثوليك
يوسف العبسي
الأرشمندريت يوسف
شاهين
، الراهب الباسيلي الشويري، مديرًا لمكتبه في
لبنان
ضمن الدائرة البطريركيّة.
واشار بيان الى ان "من المهامّ الموكلة إليه تنسيق العلاقات العامّة للبطريركيّة، إدارة أجندة البطريرك وتنظيم مواعيده، ومتابعة الطلبات المقدّمة إلى البطريرك. هذا ويستمرَّ قدس الأب رامي واكيم في عمله كرئيسٍ للديوان البطريركيّ وتبقى من مهامّه أمانة سرّ البطريركيّة وإدارة المراسلات، ومتابعة الملفّات التي توكل إليه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يعقوبيان: لا نزال بانتظار ردّ الحكومة على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك
Lebanon 24
يعقوبيان: لا نزال بانتظار ردّ الحكومة على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك
27/02/2026 13:27:19
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين عبدالعزيز الملا مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للضرائب في الامارات
Lebanon 24
تعيين عبدالعزيز الملا مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للضرائب في الامارات
27/02/2026 13:27:19
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعتقل مدير مكتب الإذاعة اليابانية في طهران
Lebanon 24
إيران تعتقل مدير مكتب الإذاعة اليابانية في طهران
27/02/2026 13:27:19
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: تعيين رئيس مدير عام وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة
Lebanon 24
وزير الإعلام: تعيين رئيس مدير عام وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة
27/02/2026 13:27:19
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف العبسي
الكاثوليك
أنطاكية
الشوير
لبنان
باسيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الـ14 مليون خارج المعاش… تساؤلات في صفوف العسكريين
Lebanon 24
الـ14 مليون خارج المعاش… تساؤلات في صفوف العسكريين
06:15 | 2026-02-27
27/02/2026 06:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "حزب الله" قادر على خوض حربٍ جديدة؟
Lebanon 24
هل "حزب الله" قادر على خوض حربٍ جديدة؟
06:00 | 2026-02-27
27/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر يمدد المهل الضريبية.. إليكم المواعيد الجديدة لتسليم التصاريح
Lebanon 24
جابر يمدد المهل الضريبية.. إليكم المواعيد الجديدة لتسليم التصاريح
05:51 | 2026-02-27
27/02/2026 05:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
05:35 | 2026-02-27
27/02/2026 05:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رسمية لوفد أوكراني.. إليكم تفاصيل المشاريع الاقتصادية الموعودة
Lebanon 24
زيارة رسمية لوفد أوكراني.. إليكم تفاصيل المشاريع الاقتصادية الموعودة
05:31 | 2026-02-27
27/02/2026 05:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:15 | 2026-02-27
الـ14 مليون خارج المعاش… تساؤلات في صفوف العسكريين
06:00 | 2026-02-27
هل "حزب الله" قادر على خوض حربٍ جديدة؟
05:51 | 2026-02-27
جابر يمدد المهل الضريبية.. إليكم المواعيد الجديدة لتسليم التصاريح
05:35 | 2026-02-27
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
05:31 | 2026-02-27
زيارة رسمية لوفد أوكراني.. إليكم تفاصيل المشاريع الاقتصادية الموعودة
05:24 | 2026-02-27
جعجع للمنتسبين الجدد: أنتم تنتسبون إلى التاريخ والحاضر والمستقبل
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 13:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24