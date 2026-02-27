خريش بحث مع مستشار فرنسي تعزيز التعاون في التدريب وتطوير القدرات

استقبل للدفاع المدني العميد الركن عماد ، في مكتبه، المستشار الفرنسي للحماية المدنية لدى في الأمن والدفاع في ، Colonel Florent Courrèges، برفقة ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى Lieutenant-Colonel Armand Morand.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات، بهدف رفع مستوى الجهوزية العملية وتعزيز فعالية الاستجابة للمهام الطارئة.



