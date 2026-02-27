تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خريش بحث مع مستشار فرنسي تعزيز التعاون في التدريب وتطوير القدرات

Lebanon 24
27-02-2026 | 05:00
A-
A+
خريش بحث مع مستشار فرنسي تعزيز التعاون في التدريب وتطوير القدرات
خريش بحث مع مستشار فرنسي تعزيز التعاون في التدريب وتطوير القدرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، المستشار الفرنسي للحماية المدنية لدى إدارة التعاون في الأمن والدفاع في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، Colonel Florent Courrèges، برفقة ضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني Lieutenant-Colonel Armand Morand.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات، بهدف رفع مستوى الجهوزية العملية وتعزيز فعالية الاستجابة للمهام الطارئة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العراق يؤكد استمرار التعاون مع فرنسا لمحاربة داعش وتطوير القدرات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش استعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد وكالة "تيكا" التركية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "أمل" بحث مع سفيرة بولندا تعزيز التعاون الإنمائي ودعم القرى الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية

المديرية العامة للدفاع المدني

وزارة الشؤون الخارجية

المديرية العامة

الشؤون الخارجية

إدارة التعاون

المدير العام

وزارة الشؤون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-02-27
Lebanon24
06:00 | 2026-02-27
Lebanon24
05:51 | 2026-02-27
Lebanon24
05:35 | 2026-02-27
Lebanon24
05:31 | 2026-02-27
Lebanon24
05:24 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24