Najib Mikati
بحث
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فضل الله: تعويضات الجنوب ليست "رشوة" انتخابية والجيش أفشل مخطط "المنطقة العازلة"

Lebanon 24
27-02-2026 | 05:01
فضل الله: تعويضات الجنوب ليست رشوة انتخابية والجيش أفشل مخطط المنطقة العازلة
فضل الله: تعويضات الجنوب ليست رشوة انتخابية والجيش أفشل مخطط المنطقة العازلة photos 0
ألقى العلامة السيد علي فضل الله خطبتي صلاة الجمعة، متناولاً التطورات الميدانية والسياسية الراهنة، ومركّزاً على العدوان الإسرائيلي المستمر والواقع المعيشي المتردي في لبنان.

وأدان فضل الله التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي استهدف البقاع والقرى الحدودية، مشيراً إلى أن تدمير المباني وبث الرعب يهدف إلى إفراغ المنطقة لتثبيت "منطقة عازلة". وحيّا فضل الله موقف الجيش اللبناني الذي رفض الانصياع لتهديدات العدو بإخلاء أحد مواقعه الحدودية، مؤكداً ضرورة ثبات المؤسسة العسكرية في وجه محاولات فرض السيطرة الإسرائيلية.

وانتقد فضل الله صمت اللجنة المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار تجاه الانتهاكات السيادية، داعياً الدولة اللبنانية إلى الخروج من دور "المستنكر" والقيام بمسؤولياتها لحماية مواطنيها. كما أعرب عن أسفه لوجود أصوات داخلية تبرر اعتداءات العدو بدلاً من تقديم حلول وطنية لمواجهة التحديات.

وفي الشأن الداخلي، أكد فضل الله على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، رافضاً تحويل استحقاقات الناس لرهينة في يد القوى السياسية. وغمز من قناة ملف التعويضات، محذراً من الاستخفاف بالمهل الدستورية أو ربط حقوق المتضررين بالحسابات الانتخابية، معتبراً أن الانتخابات في لبنان باتت تخضع لمصالح القوى لا لحاجات المواطنين.

وتطرق فضل الله إلى الأزمة المعيشية الحادة، داعياً وزارة الاقتصاد للتحرك ضد الارتفاع الجنوني للأسعار واستغلال زيادة الرسوم على المحروقات. وإقليمياً، أشار إلى الضغوط التي تتعرض لها إيران عبر حشد الأساطيل لفرض شروط استسلامية، مؤكداً دعم حق الشعب الإيراني في رفع العقوبات الظالمة.
 
كما دعا لعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً أمام عمليات التهويد والحصار المستمر في غزة والضفة.

