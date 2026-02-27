جعجع للمنتسبين الجدد: أنتم تنتسبون إلى التاريخ والحاضر والمستقبل

أكد " " أن القوات ليست مجرد حزب عادي يسعى لمكاسب وزارية أو نيابية، بل هي "مسيرة تاريخية" يمتد عمرها لأكثر من 1500 عام، بدأت مع أول مناضل دافع عن حريته على هذه الأرض.

وشدد ، خلال احتفال تسليم بطاقات انتساب لدفعة جديدة في معراب، على أن المنتسبين الجدد ينتمون إلى "خميرة المجتمع" والمسؤولين عن تحديد مصير الشعوب، محذراً من أن منطقة لا تزال "متوحشة وقاسية"، مما يتطلب جماعة تمتلك مقومات الاستمرارية لمواجهة خطر الانهيار.



من جانبه، دعا للحزب إميل مكرزل المنتسبين إلى اعتبار معركة انتخابات 2026 معركة شخصية ووجودية، مؤكداً ضرورة الالتزام بأقصى درجات العطاء والجدية لتحقيق تغيير حقيقي.

كما لفت الأمين المساعد لشؤون المناطق إلى أهمية الدور الذي يلعبه المحازبون في مواجهة التضليل وشرح الأهداف السيادية، مشدداً على أن الهدف من زيادة المقاعد النيابية هو تعزيز تأثير سياسة القوات لبناء وطن حقيقي بعيداً عن منطق المحاصصة والخدمات الآنية.



