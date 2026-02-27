زيارة رسمية لوفد أوكراني.. إليكم تفاصيل المشاريع الاقتصادية الموعودة

استقبل والتجارة، البساط، وفداً أوكرانياً برئاسة نائب وزير الاقتصاد بيزكارافايني، خلال زيارة رسمية إلى هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وخلص الاجتماع إلى اتفاق الطرفين على متابعة العمل في مجالات استراتيجية، أبرزها البدء في التفاوض على اتفاقية تجارة حرة، وإنشاء لجنة رسمية مشتركة لدراسة العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

كما جرى التوافق على تنفيذ مشاريع محددة تشمل بناء صوامع للغلال والاستثمار في إنشاء مركز زراعي متخصص في لبنان.



