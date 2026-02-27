تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الـ14 مليون خارج المعاش… تساؤلات في صفوف العسكريين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 06:15
الـ14 مليون خارج المعاش… تساؤلات في صفوف العسكريين
لوحِظ أن المساعدة المالية التي كان العسكريون قد تقاضوها سابقاً بقيمة 14,000,000 ليرة لبنانية، لم تُدرج ضمن رواتب هذا الشهر، وفق ما أفادت به مصادر متابعة.

وبحسب المعطيات، فإن عدم إدراج هذه المساعدة أثار تساؤلات في صفوف العسكريين عما إذا كان الأمر مرتبطاً بإجراء إداري مؤقت أو بقرار بوقف صرفها في المرحلة الحالية.
وتنتظر الجهات المعنية توضيحاً رسمياً لحسم الالتباس القائم حول مصير هذه المساعدة في الأشهر المقبلة.
المصدر: خاص
"خاص لبنان24"

