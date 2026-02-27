الـ14 مليون خارج المعاش… تساؤلات في صفوف العسكريين

لوحِظ أن المساعدة المالية التي كان العسكريون قد تقاضوها سابقاً بقيمة 14,000,000 ، لم تُدرج ضمن رواتب هذا الشهر، وفق ما أفادت به مصادر متابعة.



وبحسب المعطيات، فإن عدم إدراج هذه المساعدة أثار تساؤلات في صفوف العسكريين عما إذا كان الأمر مرتبطاً بإجراء إداري مؤقت أو بقرار بوقف صرفها في المرحلة الحالية.

وتنتظر الجهات المعنية توضيحاً رسمياً لحسم الالتباس القائم حول مصير هذه المساعدة في الأشهر المقبلة.

Advertisement