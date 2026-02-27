ضو: نحن أمام انتخابات مشوهة ومعلبة تخدم مصالح الثنائي

اعتبر النائب ، في منشور عبر منصة "إكس"، أن يواجه اليوم "هندسة انتخابية" تهدف لخدمة مصالح ثنائي أمل وحزب الله، وذلك من خلال ضرب التمثيل الحقيقي عبر المسّ بحق المغتربين في التصويت لـ128 نائباً.

كما انتقد ضو تعطيل إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى "الميغاسنترز"، معتبراً أن ذلك يعيق تحقيق أوسع مشاركة ممكنة في العملية .

واتهم ضو بتعطيل المجلس ووضع اللبنانيين أمام خيارين؛ إما التمديد، وإما إجراء انتخابات وصفها بأنها "مشوهة ومعلبة".



