لتسهيل معاملاتكم.. قرار جديد من الداخلية يخص مصلحة تسجيل السيارات!

أعلنت والبلديات – هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، عن طرح مناقصتين عموميتين في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز السلامة المرورية وتطوير الخدمات.

تتعلق المناقصة الأولى بشراء لوحات تسجيل آمنة لزوم مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فيما تشمل الثانية توريد لوازم وتقديم خدمات مرتبطة بنظام مكننة المصلحة.



وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين وتحقيق التحول الرقمي في مصلحة التسجيل. كما أفادت بأن دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصتين باتت متاحة للعموم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الشراء العام.



