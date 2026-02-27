رجي يتسلم دعوة فرنسية للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن

شهدت سلسلة لقاءات دبلوماسية واقتصادية أجراها الوزير يوسف رجي، استهلها باستقبال السفير الفرنسي لدى هيرفي ماغرو.

وتناول اللقاء التحضيرات لمؤتمر دعم وقوى الأمن الداخلي المزمع عقده في في الخامس من آذار الجاري، حيث تسلم رجي دعوة رسمية للمشاركة، مؤكداً أهمية إنجاح المؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الشرعية في حفظ الاستقرار.



وفي سياق منفصل، بحث الوزير رجي مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة سبل التعاون لتشجيع الاستثمارات وتسهيل معاملات المستثمرين.

واختتم لقاءاته باستقبال سفير رومانيا رادو كاتالين ماردير في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه، منوهاً بالعلاقات الثنائية بين وبوخارست.



