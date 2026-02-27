تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رجي يتسلم دعوة فرنسية للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن

Lebanon 24
27-02-2026 | 07:06
رجي يتسلم دعوة فرنسية للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن
رجي يتسلم دعوة فرنسية للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن photos 0
شهدت وزارة الخارجية والمغتربين سلسلة لقاءات دبلوماسية واقتصادية أجراها الوزير يوسف رجي، استهلها باستقبال السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو.
 
وتناول اللقاء التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المزمع عقده في باريس في الخامس من آذار الجاري، حيث تسلم رجي دعوة رسمية للمشاركة، مؤكداً أهمية إنجاح المؤتمر لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الشرعية في حفظ الاستقرار.

وفي سياق منفصل، بحث الوزير رجي مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة سبل التعاون لتشجيع الاستثمارات وتسهيل معاملات المستثمرين.
 
واختتم لقاءاته باستقبال سفير رومانيا رادو كاتالين ماردير في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه، منوهاً بالعلاقات الثنائية بين بيروت وبوخارست.

وزارة الخارجية والمغتربين

قوى الأمن الداخلي

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

دبلوماسي

الثنائي

بيروت

