لبنان
في الولايات المتحدة.. تكريم طبيب لبناني بارز طوّر علاجات حديثة للسرطان
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة هيوستن في
تكساس
–
الولايات المتحدة
الأميركية تكريماً عالمياً للطبيب
اللبناني فيليب
سالم، تقديراً لمسيرته الطبية والإنسانية الرائدة وإنجازاته الاستثنائية في مجال علاج السرطان على مدى عقود.
وجاء هذا التكريم خلال احتفال حضره عدد من الشخصيات الطبية والأكاديمية والإعلامية، حيث تم تسليط الضوء على الدور البارز الذي لعبه سالم في تطوير علاجات حديثة لمرضى السرطان، إضافة إلى مساهمته في نقل الخبرات الطبية العالمية ودعم الأبحاث العلمية التي ساهمت في إنقاذ آلاف المرضى حول العالم.
وفي كلمة مؤثرة خلال المناسبة، عبّر سالم عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير، مؤكداً أن أعظم لحظات الفرح في حياته المهنية لا ترتبط بالأوسمة أو الجوائز، بل باللحظة التي يتلقى فيها الرسائل من مرضاه ليقولون له بأنهم "بخير"!.
وذكر أنَّ رسالة الطبيب الحقيقية تكمن في منح الأمل قبل العلاج، مشدداً على أن العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض تبقى الأساس في رحلة الشفاء.
ويُعد الدكتور
فيليب سالم
من أبرز الأطباء اللبنانيين الذين حققوا حضوراً عالمياً في مجال طب الأورام، حيث ساهم اسمه في ترسيخ صورة مشرّفة للبنان في المحافل الطبية الدولية، مؤكداً مرة جديدة أن النجاح اللبناني قادر على الوصول إلى العالمية رغم كل التحديات.
