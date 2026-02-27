تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حيدر يبحث مع النقيب القصيفي خفض رسوم انتساب الصحافيين للضمان
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
،
صباح اليوم
، نقيب محرري الصحافة
اللبنانية
جوزيف
القصيفي، حيث استعرضا الأوضاع العامة في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على ملف انتساب الصحافيين إلى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
(فرع المرض والأمومة).
واعتبر النقيب القصيفي أن إقرار قانون انتساب الصحافيين والمصورين غير المستفيدين سابقاً من خدمات الضمان هو "إنجاز تاريخي"، إلا أنه أشار إلى وجود عقبات تنفيذية ترتبط بارتفاع رسم الاشتراك الشهري.
وأوضح القصيفي أنه بحث مع الوزير حيدر إمكانية السعي لدى إدارة الضمان لإعادة النظر في هذا الرسم أو التوصل إلى صيغة للتخفيض المنشود، مؤكداً أن الوزير أبدى تفهماً كاملاً وأطلعه على نتائج اتصالاته مع الصندوق لمتابعة القضية.
كما نوّه القصيفي بتحسن خدمات الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التمسك بهذا القانون والمضي فيه.
