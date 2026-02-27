حيدر يبحث مع النقيب القصيفي خفض رسوم انتساب الصحافيين للضمان

استقبل وزير العمل ، ، نقيب محرري الصحافة القصيفي، حيث استعرضا الأوضاع العامة في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على ملف انتساب الصحافيين إلى (فرع المرض والأمومة).



واعتبر النقيب القصيفي أن إقرار قانون انتساب الصحافيين والمصورين غير المستفيدين سابقاً من خدمات الضمان هو "إنجاز تاريخي"، إلا أنه أشار إلى وجود عقبات تنفيذية ترتبط بارتفاع رسم الاشتراك الشهري.

وأوضح القصيفي أنه بحث مع الوزير حيدر إمكانية السعي لدى إدارة الضمان لإعادة النظر في هذا الرسم أو التوصل إلى صيغة للتخفيض المنشود، مؤكداً أن الوزير أبدى تفهماً كاملاً وأطلعه على نتائج اتصالاته مع الصندوق لمتابعة القضية.

كما نوّه القصيفي بتحسن خدمات الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التمسك بهذا القانون والمضي فيه.