تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حيدر يبحث مع النقيب القصيفي خفض رسوم انتساب الصحافيين للضمان

Lebanon 24
27-02-2026 | 07:42
A-
A+
حيدر يبحث مع النقيب القصيفي خفض رسوم انتساب الصحافيين للضمان
حيدر يبحث مع النقيب القصيفي خفض رسوم انتساب الصحافيين للضمان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر، صباح اليوم، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، حيث استعرضا الأوضاع العامة في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على ملف انتساب الصحافيين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع المرض والأمومة).

واعتبر النقيب القصيفي أن إقرار قانون انتساب الصحافيين والمصورين غير المستفيدين سابقاً من خدمات الضمان هو "إنجاز تاريخي"، إلا أنه أشار إلى وجود عقبات تنفيذية ترتبط بارتفاع رسم الاشتراك الشهري.
 
وأوضح القصيفي أنه بحث مع الوزير حيدر إمكانية السعي لدى إدارة الضمان لإعادة النظر في هذا الرسم أو التوصل إلى صيغة للتخفيض المنشود، مؤكداً أن الوزير أبدى تفهماً كاملاً وأطلعه على نتائج اتصالاته مع الصندوق لمتابعة القضية.
 
كما نوّه القصيفي بتحسن خدمات الضمان الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التمسك بهذا القانون والمضي فيه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القصيفي دان استهداف الصحافيين: إسرائيل بطبيعتها العدوانية لا تحترم المواثيق والأعراف الدولية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي: أي مساءلة للصحافيين يجب أن تتم وفق قانون المطبوعات
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي نعى الصحافي طارق آل ناصر الدين: لبناني من جبل الوطن
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي نعى الصحافي إيفان كوكاز
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني

الدكتور محمد

صندوق الوطني

صباح اليوم

اللبنانية

التركي

الاشتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:35 | 2026-02-27
Lebanon24
08:34 | 2026-02-27
Lebanon24
08:05 | 2026-02-27
Lebanon24
07:58 | 2026-02-27
Lebanon24
07:46 | 2026-02-27
Lebanon24
07:43 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24