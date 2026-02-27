بري بحث الأوضاع مع قرداحي وإستقبل رئيس مجلس إدارة "إيدال"

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في الوزير السابق جان لوي قرداحي حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً عامة.



كذلك، استقبل رئيس مجلس إدارة لتشجيع الإستثمارات في "إيدال" الدكتور ماجد منيمنة في زيارة بروتوكولية.



الزيارة كانت مناسبة قدم فيها منيمنة لرئيس المجلس شرحاً عن مهام المؤسسة وتطوير برامج عملها في دعم الاستثمارات وتنمية القطاعات الانتاجية.

