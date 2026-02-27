الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات

استقبل رئيس لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب ، في مقر المشروع، وفداً من " " برئاسة مارون الحلو، بحضور .

وتصدر الملف الانتخابي عناوين اللقاء، حيث حذّر افرام من أن إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي يمثل "خطيئة سياسية"، واصفاً ملف اقتراع غير المقيمين بـ"الفضيحة" في ظل غياب آلية واضحة لتمكينهم من التصويت، ومشدداً على وجوب احترام المهل الدستورية.



من جانبه، أشار مارون الحلو إلى أن الزيارة تندرج ضمن جولات الرابطة لدعم بناء دولة المؤسسات وتحديث النظام، منوهاً بالعناوين الإصلاحية للمشروع.

وشهد اللقاء عرضاً مشتركاً للملفات البنيوية وسلة القوانين التي قدمها "وطن الإنسان"، مع التأكيد في الختام على استمرار التنسيق والتشاور في الوطنية بروح مسؤولة.