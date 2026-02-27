تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرابطة المارونية من مقر "وطن الإنسان": ندعم مساعي بناء دولة المؤسسات

Lebanon 24
27-02-2026 | 07:46
استقبل رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، في مقر المشروع، وفداً من "الرابطة المارونية" برئاسة مارون الحلو، بحضور أعضاء المجلس.
 
وتصدر الملف الانتخابي عناوين اللقاء، حيث حذّر افرام من أن إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي يمثل "خطيئة سياسية"، واصفاً ملف اقتراع غير المقيمين بـ"الفضيحة" في ظل غياب آلية واضحة لتمكينهم من التصويت، ومشدداً على وجوب احترام المهل الدستورية.

من جانبه، أشار مارون الحلو إلى أن الزيارة تندرج ضمن جولات الرابطة لدعم بناء دولة المؤسسات وتحديث النظام، منوهاً بالعناوين الإصلاحية للمشروع.
 
وشهد اللقاء عرضاً مشتركاً للملفات البنيوية وسلة القوانين التي قدمها "وطن الإنسان"، مع التأكيد في الختام على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا الوطنية بروح مسؤولة.
