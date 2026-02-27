تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كم بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية حتى الآن؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 07:43
كم بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية حتى الآن؟
استنادًا إلى سجلات الترشح للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل في وزارة الداخلية، أفادت معلومات صحافية بأن 12 مرشحًا إضافيًا سجّلوا اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 44 مرشحًا.
وسجل ترشيحه اليوم كل من: طه ناجي، رافي مادايان، هاني شمص، عبدالله عاد، محمد جحجاح، ستريدا طوق، جوزاف اسحق، مرشد صعب، أدلين الخوري، فؤاد مخزومي، ريما طربيه، جورج ربيز.


اما مرشحو الامس فهم: نبيه بري، قبلان قبلان، محمد خواجة، قاسم هاشم، علي خريس، جهاد حمود، غازي زعيتر، علي عسيران، فادي علامة، هاني قبيسي، علي قصب، يعقوب طعمة ، فيكتوريا شرفان، محمد نبيل بدر، أميرة سكر، علي حسن خليل، محمد عطوي، جهاد شريف، بول الحامض، عاصم قانصو، وسام عويدات، وديع ضاهر، عناية عز الدين، أشرف بيضون، طلال مقداد، أيوب حميد، ناصر جابر، أديب عبد المسيح، جورج عدوان، محمد طراف وجاد الشامي.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: الإنتخابات في موعدها وهذا عدد المرشحين حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية لـmtv: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها وبلغ عدد المرشحين 30 حتى مساء امس
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بري أول المرشحين للانتخابات النيابية: من غير الجائز ان نعيق انطلاقة عهد جديد بتعطيل أو تأجيل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن يكشف عن مرشّحي "الاشتراكي" للانتخابات النيابية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

علي حسن خليل

حسن خليل

نبيه بري

علي حسن

جمالي

فؤاد

شامي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24