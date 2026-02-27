كم بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية حتى الآن؟

استنادًا إلى سجلات الترشح للانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل في ، أفادت معلومات صحافية بأن 12 مرشحًا إضافيًا سجّلوا اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 44 مرشحًا.



وسجل ترشيحه اليوم كل من: طه ناجي، رافي مادايان، هاني شمص، عبدالله عاد، محمد جحجاح، ستريدا طوق، جوزاف اسحق، مرشد صعب، أدلين الخوري، مخزومي، ريما طربيه، ربيز.





اما مرشحو الامس فهم: ، قبلان قبلان، محمد خواجة، هاشم، علي خريس، جهاد حمود، غازي زعيتر، علي عسيران، فادي علامة، هاني قبيسي، علي قصب، يعقوب طعمة ، فيكتوريا شرفان، محمد نبيل بدر، أميرة سكر، ، محمد عطوي، جهاد شريف، بول الحامض، عاصم قانصو، وسام عويدات، وديع ضاهر، عناية عز الدين، أشرف بيضون، طلال مقداد، أيوب حميد، ناصر جابر، أديب عبد المسيح، جورج عدوان، محمد وجاد الشامي.