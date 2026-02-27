تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظم "
التيار الوطني الحر
" لقاءً إسلامياً – مسيحياً تحت عنوان "الأخوة في زمن الصوم" في مدينة الميناء بطرابلس، بدعوة من جمعيتي "موج وأفق" و"بترونيات".
وأكد النائب
جبران باسيل
في كلمته أن الصوم يمثل جوهر اللقاء بين
المسيحية
والإسلام، مشدداً على أن الدين يجب أن يكون جسراً للتواصل لا جبهة للمواجهة.
واعتبر
باسيل
أن
لبنان
لا يحتاج لتسويات ظرفية بل لرؤية جامعة تعيد تأسيس الدولة، مؤكداً أن حماية المكونات لا تكون بإضعاف الدولة بل بتحصين المواطنة.
ودعا إلى الانتقال من منطق "توازن الخوف" إلى "توازن الثقة"، مشيراً إلى أن قوة أي طائفة لا تتحقق بإضعاف الأخرى، بل بقيام دولة قوية عادلة تحمي الجميع. كما حذر من أن الاستقواء بالخارج لا يصنع استقراراً، داعياً للتمسك بالشراكة الوطنية كشرط وجودي بعيداً عن منطق الغلبة أو العدد.
وختم باسيل بالدعوة إلى "الصوم عن التحريض والتخوين" والإفطار على مشروع وطني جامع قوامه الدولة السيدة والموحدة بتنوعها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
Lebanon 24
مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
27/02/2026 17:50:23
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
27/02/2026 17:50:23
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
27/02/2026 17:50:23
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا: نحن نطالب بحق أساسي وهو الحق في الحياة وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة واضحة وممولة هي موازنة ضد المواطن
Lebanon 24
أبي رميا: نحن نطالب بحق أساسي وهو الحق في الحياة وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة واضحة وممولة هي موازنة ضد المواطن
27/02/2026 17:50:23
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
جبران باسيل
المسيحية
إسلامي
مسيحية
طرابلس
التيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرامي: حان الوقت لإنهاء التدخلات السياسية في التربية واعتماد قرارات قائمة على الأدلة
Lebanon 24
كرامي: حان الوقت لإنهاء التدخلات السياسية في التربية واعتماد قرارات قائمة على الأدلة
10:44 | 2026-02-27
27/02/2026 10:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مخابرات الجيش تُداهم سوق السمك في طرابلس.. ما القصة؟
Lebanon 24
مخابرات الجيش تُداهم سوق السمك في طرابلس.. ما القصة؟
10:42 | 2026-02-27
27/02/2026 10:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنادق في "خطر".. صرخة من بيار الأشقر بوجه Airbnb ووزارة المالية
Lebanon 24
الفنادق في "خطر".. صرخة من بيار الأشقر بوجه Airbnb ووزارة المالية
10:36 | 2026-02-27
27/02/2026 10:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلسي التقى الجميّل في بيت الكتائب.. هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
طرابلسي التقى الجميّل في بيت الكتائب.. هذا ما تمّ بحثه
10:17 | 2026-02-27
27/02/2026 10:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إقليم بعلبك الهرمل الكتائبي يدعو لإرسال مساعدات لتعويض المتضررين من الغارات في البقاع الشمالي
Lebanon 24
إقليم بعلبك الهرمل الكتائبي يدعو لإرسال مساعدات لتعويض المتضررين من الغارات في البقاع الشمالي
10:16 | 2026-02-27
27/02/2026 10:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:44 | 2026-02-27
كرامي: حان الوقت لإنهاء التدخلات السياسية في التربية واعتماد قرارات قائمة على الأدلة
10:42 | 2026-02-27
مخابرات الجيش تُداهم سوق السمك في طرابلس.. ما القصة؟
10:36 | 2026-02-27
الفنادق في "خطر".. صرخة من بيار الأشقر بوجه Airbnb ووزارة المالية
10:17 | 2026-02-27
طرابلسي التقى الجميّل في بيت الكتائب.. هذا ما تمّ بحثه
10:16 | 2026-02-27
إقليم بعلبك الهرمل الكتائبي يدعو لإرسال مساعدات لتعويض المتضررين من الغارات في البقاع الشمالي
09:59 | 2026-02-27
الجيش يستحدث نقطتين ثابتتين على الحدود!
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 17:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24