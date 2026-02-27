تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف

Lebanon 24
27-02-2026 | 07:58
A-
A+
باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف
باسيل: نريد شراكة مواطنين لا هدنة طوائف، وتوازن ثقة لا توازن خوف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظم "التيار الوطني الحر" لقاءً إسلامياً – مسيحياً تحت عنوان "الأخوة في زمن الصوم" في مدينة الميناء بطرابلس، بدعوة من جمعيتي "موج وأفق" و"بترونيات".
 
وأكد النائب جبران باسيل في كلمته أن الصوم يمثل جوهر اللقاء بين المسيحية والإسلام، مشدداً على أن الدين يجب أن يكون جسراً للتواصل لا جبهة للمواجهة.

واعتبر باسيل أن لبنان لا يحتاج لتسويات ظرفية بل لرؤية جامعة تعيد تأسيس الدولة، مؤكداً أن حماية المكونات لا تكون بإضعاف الدولة بل بتحصين المواطنة.
 
ودعا إلى الانتقال من منطق "توازن الخوف" إلى "توازن الثقة"، مشيراً إلى أن قوة أي طائفة لا تتحقق بإضعاف الأخرى، بل بقيام دولة قوية عادلة تحمي الجميع. كما حذر من أن الاستقواء بالخارج لا يصنع استقراراً، داعياً للتمسك بالشراكة الوطنية كشرط وجودي بعيداً عن منطق الغلبة أو العدد.
 
وختم باسيل بالدعوة إلى "الصوم عن التحريض والتخوين" والإفطار على مشروع وطني جامع قوامه الدولة السيدة والموحدة بتنوعها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: نحن نطالب بحق أساسي وهو الحق في الحياة وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة واضحة وممولة هي موازنة ضد المواطن
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

المسيحية

إسلامي

مسيحية

طرابلس

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:09 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-02-27
Lebanon24
10:42 | 2026-02-27
Lebanon24
10:36 | 2026-02-27
Lebanon24
10:17 | 2026-02-27
Lebanon24
10:16 | 2026-02-27
Lebanon24
09:59 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24