مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام

ترأس المحامي الدكتور بول اجتماعاً إدارياً في مكتبه، بحضور للوزارة الدكتور حسان فلحه ورؤساء الوحدات، خُصص لاستكمال البحث في بناء استراتيجية الوزارة ومتابعة خطواتها التنفيذية.



وعلى الصعيد الدبلوماسي والتربوي، استقبل مرقص وفداً من الرهبنة الأنطونية برئاسة الأب عازار، الذي وجه له دعوة للمشاركة في مؤتمر "الخيارات التربوية الأنطونية" بمناسبة اليوبيل الـ325 لتأسيس الرهبنة. وأشاد عازار بدور الوزير في دعم التعليم الخاص وحرية التعليم، وبما يحققه من تطور في مرافق لتكون صورة حقيقية عن الوطن.



وفي إطار التكريم، منح الوزير مرقص، بحضور رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون " الدكتورة اليسار نداف، دروعاً تكريمية لكل من السيدة دنيز طوق والسيد ، تقديراً لمساندتهما التطوعية للتلفزيون خلال حفل إطلاق ترشيح أرشيفه لـ"سجل ذاكرة العالم".

