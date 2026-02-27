تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:05
مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام
مرقص يتابع بناء استراتيجية الوزارة مع رؤساء الوحدات والمدير العام photos 0
ترأس وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اجتماعاً إدارياً في مكتبه، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه ورؤساء الوحدات، خُصص لاستكمال البحث في بناء استراتيجية الوزارة ومتابعة خطواتها التنفيذية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي والتربوي، استقبل مرقص وفداً من الرهبنة الأنطونية برئاسة النائب العام الأب بطرس عازار، الذي وجه له دعوة للمشاركة في مؤتمر "الخيارات التربوية الأنطونية" بمناسبة اليوبيل الـ325 لتأسيس الرهبنة. وأشاد عازار بدور الوزير في دعم التعليم الخاص وحرية التعليم، وبما يحققه من تطور في مرافق وزارة الإعلام لتكون صورة حقيقية عن الوطن.

وفي إطار التكريم، منح الوزير مرقص، بحضور رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف، دروعاً تكريمية لكل من السيدة دنيز طوق والسيد إيلي زيدان، تقديراً لمساندتهما التطوعية للتلفزيون خلال حفل إطلاق ترشيح أرشيفه لـ"سجل ذاكرة العالم".
 
 
