مداهمات لـالريجي في طرابلس وهذا ما ضُبط!

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " حملتها لمكافحة المنتجات التبغية غير القانونية، حيث نفّذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها سلسلة عمليات دهم في مدينة .

واستهدفت العمليات ملاحقة المصنوعات المهربة والمزورة، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل والسجائر المهربة، إضافة إلى أصناف مزورة.

وبناءً عليه، سُطّرت محاضر ضبط بحق المخالفين، وأُحيلت الملفات إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.