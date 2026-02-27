تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلام يجتمع بوزير الاقتصاد: إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء المختص

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:47
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، تناول ضرورة تكثيف جولات مراقبي مديرية حماية المستهلك في الأسواق.
 
وشدد الرئيس سلام على منع أي محاولات لاستغلال قرارات الحكومة الأخيرة كذريعة لزيادة الأسعار، مؤكداً وجوب إحالة المخالفين فوراً إلى القضاء المختص لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق إنمائي، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.
 
خُصص اللقاء لتعزيز التنسيق بين المجلسين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي أُعلن عنها خلال الزيارة الأخيرة إلى الجنوب ضمن برنامج (LEAP)، بما يضمن استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة.
مجلس الإنماء والإعمار

رئيس مجلس الوزراء

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

مجلس الإنماء

مجلس الجنوب

محمد قباني

هاشم حيدر

