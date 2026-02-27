تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلام يجتمع بوزير الاقتصاد: إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء المختص
Lebanon 24
27-02-2026
|
08:47
photos
ترأس
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
اجتماعاً مع
وزير الاقتصاد
والتجارة عامر بساط، تناول ضرورة تكثيف جولات مراقبي مديرية حماية المستهلك في الأسواق.
وشدد الرئيس سلام على منع أي محاولات لاستغلال قرارات الحكومة الأخيرة كذريعة لزيادة الأسعار، مؤكداً وجوب إحالة المخالفين فوراً إلى
القضاء
المختص لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق إنمائي، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس
مجلس الإنماء والإعمار
محمد قباني
ورئيس
مجلس الجنوب
هاشم حيدر
.
خُصص اللقاء لتعزيز التنسيق بين المجلسين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي أُعلن عنها خلال الزيارة الأخيرة إلى الجنوب ضمن برنامج (LEAP)، بما يضمن استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة.
