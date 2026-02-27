سلام يجتمع بوزير الاقتصاد: إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء المختص

ترأس الدكتور اجتماعاً مع والتجارة عامر بساط، تناول ضرورة تكثيف جولات مراقبي مديرية حماية المستهلك في الأسواق.

وشدد الرئيس سلام على منع أي محاولات لاستغلال قرارات الحكومة الأخيرة كذريعة لزيادة الأسعار، مؤكداً وجوب إحالة المخالفين فوراً إلى المختص لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.



وفي سياق إنمائي، عقد الرئيس سلام اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس ورئيس .

خُصص اللقاء لتعزيز التنسيق بين المجلسين ومتابعة تنفيذ المشاريع التي أُعلن عنها خلال الزيارة الأخيرة إلى الجنوب ضمن برنامج (LEAP)، بما يضمن استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة.