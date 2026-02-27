هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وبحث مع موسى نتائج اجتماع القاهرة

استقبل العماد في مكتبه، في اليرزة، ، مع وفد مرافق.



وسلم ، هيكل دعوة رسمية لحضور وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في 5 آذار المقبل في ، وتم البحث في التحضيرات للمؤتمر.





كذلك، استقبل ، وتناول اللقاء آخر المستجدات، وتم تقييم نتائج اجتماع التحضيري للمؤتمر المذكور.