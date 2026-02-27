تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني

Lebanon 24
27-02-2026 | 12:01
A-
A+
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني
الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أهمية التمسك بـ"مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وسيادة الوطن واستقلاله".
 
 
كلام الخطيب جاء خلال إفطار رمضانيّ أقامه المجلس بحضور الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري، نواف سلام، وزراء ونواب وشخصيات سياسية، حيثُ شدد على أهمية الالتزام بمبدأ الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل.


وتابع: "نحن مع استراتيجية للأمن الوطني، ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا وإذا اضطُررنا لحمله بغياب الدولة إنما للدفاع عن أنفسنا ودفعنا أثماناً باهظة ودُمِّرت مدننا وندعو لحوار صادق".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخطيب: نحن لسنا من هواة حمل السلاح وعندما حملناه لم يكن ذلك خيارًا نفضّله بل اضطررنا إليه لأن الدولة كانت غائبة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب زار قناريت والخرايب: نحتاج إلى استراتيجية دفاع وطني لحماية لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ الخطيب في رسالة رمضان: الوحدة الوطنية والإسلامية شرط للتقوى وحماية الأمة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: لن نقبل استخفاف واشنطن بجهودنا ونحن شركاء ولسنا أتباعا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

علي الخطي

نائب رئيس

نبيه بري

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27
Lebanon24
12:16 | 2026-02-27
Lebanon24
12:10 | 2026-02-27
Lebanon24
12:03 | 2026-02-27
Lebanon24
11:29 | 2026-02-27
Lebanon24
11:29 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24