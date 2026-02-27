الخطيب: لسنا من هواة حمل السلاح ونحنُ مع استراتيجية للأمن الوطني

أكد المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ أهمية التمسك بـ"مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وسيادة الوطن واستقلاله".



كلام الخطيب جاء خلال إفطار رمضانيّ أقامه المجلس بحضور الرؤساء الثلاثة ، ، نواف سلام، وزراء ونواب وشخصيات سياسية، حيثُ شدد على أهمية الالتزام بمبدأ الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها .





وتابع: "نحن مع استراتيجية للأمن الوطني، ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا وإذا اضطُررنا لحمله بغياب الدولة إنما للدفاع عن أنفسنا ودفعنا أثماناً باهظة ودُمِّرت مدننا وندعو لحوار صادق".





