الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار

استقبل " " الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب عدنان طرابلسي، في حضور المعاون للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر.





وخلال اللقاء، وجّه طرابلسي دعوة إلى الجميّل للمشاركة في إفطار الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في مبادرة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل والانفتاح بين مختلف المكونات السياسية والروحية في البلاد.





وتناول اللقاء سبل تعزيز الحوار بين مختلف وأهمية التعاون لإيجاد حلول عملية تسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي وتخفيف معاناة اللبنانيين، إضافة إلى ضرورة تفعيل العمل النيابي والتشريعي بما يواكب المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ويعزز انتظام عمل ".





كذلك، تمَّ تأكيد "استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين حيال الملفات الوطنية الأساسية، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار".



