تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار

Lebanon 24
27-02-2026 | 12:03
A-
A+
الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار
الجميّل عرض وعدنان طرابلسي سبل التعاون وتعزيز الحوار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب عدنان طرابلسي، في حضور المعاون للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر.
 

وخلال اللقاء، وجّه طرابلسي دعوة إلى الجميّل للمشاركة في إفطار رمضان الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في مبادرة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل والانفتاح بين مختلف المكونات السياسية والروحية في البلاد.
 

وتناول اللقاء سبل تعزيز الحوار بين مختلف القوى السياسية وأهمية التعاون لإيجاد حلول عملية تسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي وتخفيف معاناة اللبنانيين، إضافة إلى ضرورة تفعيل العمل النيابي والتشريعي بما يواكب المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ويعزز انتظام عمل مؤسسات الدولة".

 
كذلك، تمَّ تأكيد "استمرار التواصل والتشاور بين الجانبين حيال الملفات الوطنية الأساسية، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي يبحث مع السفير الروسي سبل تحصين لبنان وتعزيز التعاون الثنائي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني عرض مع سفير بلجيكا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص اتصل بنظيره المصري وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإعلامي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش استعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد وكالة "تيكا" التركية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى السياسية

مؤسسات الدولة

النائب سامي

الانتخابية

اللبنانية

رئيس حزب

الإسلام

الكتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27
Lebanon24
12:16 | 2026-02-27
Lebanon24
12:10 | 2026-02-27
Lebanon24
12:01 | 2026-02-27
Lebanon24
11:29 | 2026-02-27
Lebanon24
11:29 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24