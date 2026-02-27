تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عن الأسعار.. آخر تصريح لوزير الاقتصاد
Lebanon 24
27-02-2026
|
12:10
أعلنت
وزارة الاقتصاد
في بيان أنه "بتوجيهات من
وزير الاقتصاد
والتجارة
عامر البساط
، وضمن الخطة الرقابية المكثّفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصلت مديرية حماية المستهلك جولاتها الميدانية على كبار تجار اللحوم والمواشي في عدد من المناطق
اللبنانية
".
وأسفرت هذه الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار بمخالفات تمثّلت باحتكار بعض الكميات ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وعلى الفور، تم تحرير محاضر ضبط بحقهم أصولاً، وسيُصار إلى إحالتهم إلى
القضاء
المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب الوزارة.
وأكد البساط أنَّ "الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة".
إلى ذلك، شددت الوزارة على أنها "ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في المناطق اللبنانية كافة، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات، تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة "جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق
وزارة الاقتصاد والتجارة
على الهواتف الذكية، الذي يتيح متابعة الشكاوى بسرعة وشفافية".
لبنان
إقتصاد
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد
عامر البساط
اللبنانية
القضاء ا
القضاء
