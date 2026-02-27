عن الأسعار.. آخر تصريح لوزير الاقتصاد

أعلنت في بيان أنه "بتوجيهات من والتجارة ، وضمن الخطة الرقابية المكثّفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصلت مديرية حماية المستهلك جولاتها الميدانية على كبار تجار اللحوم والمواشي في عدد من المناطق ".





وأسفرت هذه الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار بمخالفات تمثّلت باحتكار بعض الكميات ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.





وعلى الفور، تم تحرير محاضر ضبط بحقهم أصولاً، وسيُصار إلى إحالتهم إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب الوزارة.





وأكد البساط أنَّ "الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة".





إلى ذلك، شددت الوزارة على أنها "ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في المناطق اللبنانية كافة، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات، تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.





ودعت الوزارة "جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، الذي يتيح متابعة الشكاوى بسرعة وشفافية".