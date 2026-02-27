ماذا يحصل عند مداخل عين الحلوة؟

قالت معلومات " " إنَّ الجيش اتخذ تدابير أمنية عددٍ من مداخل في ، اليوم الجمعة.



وذكرت المعلومات أنَّ الإجراءات شملت تفتيش السيارات، كما عمل العسكريون على التدقيق بهويات المارّة.



ووفقاً للمصادر، فإنَّ هذه الإجراءات احترازية وعادية، فيما الأجواء هادئة داخل المُخيّم.