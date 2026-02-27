تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 12:38
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) تحديث قائمته الخاصة بالمواطنين المصنّفين بشكل خاص (SDN List)، حيث تم حذف اسم المواطن اللبناني داني خوري من لائحة العقوبات التي فرضت عليه في تشرين الأول2021، حيث قامت وزارة الخزانة الأميركية بإدراج اسمه ضمن العقوبات الأميركية بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض سيادة القانون في لبنان.


للإشارة، فقد تمّ حذف اسم خوري عن لائحة العقوبات بجهود من مكتب "Squire Patton".
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

مكتب مراقبة الأصول

وزارة الخزانة

داني خوري

العقوبات

بات على

خوري

