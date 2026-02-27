أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟

أعلن في الأميركية (OFAC) تحديث قائمته الخاصة بالمواطنين المصنّفين بشكل خاص (SDN List)، حيث تم حذف اسم المواطن اللبناني من لائحة التي فرضت عليه في تشرين الأول2021، حيث قامت وزارة الخزانة الأميركية بإدراج اسمه ضمن العقوبات الأميركية بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض سيادة القانون في .





للإشارة، فقد تمّ حذف اسم عن لائحة العقوبات بجهود من مكتب "Squire Patton".

