Najib Mikati
بحث
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسامني عرض مع فضل الله ودرغام تعبيد الطرقات في الضاحية والجنوب

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:02
رسامني عرض مع فضل الله ودرغام تعبيد الطرقات في الضاحية والجنوب
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم، النائب حسن فضل الله، يرافقه رئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام، حيث جرى البحث في ملف صيانة وتعبيد شبكة الطرق في الضاحية وواقع الطرقات المتضرّرة والحاجات الملحّة لإعادة تأهيلها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة وتحسين حركة السير وتسهيل تنقّل المواطنين.
 
 
وثمن فضل الله ودرغام اهتمام الوزيررسامني ومتابعته، واكدا أهمية "استمرار التعاون لما فيه مصلحة المواطنين وتعزيز التنمية المناطقية المتوازنة".
