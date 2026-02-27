الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر باريس: دعم الجيش ركيزة أساسية لتعزيز قدرات الدولة

تلقى والبلديات دعوة رسمية للمشاركة في وقوى الأمن الداخلي، المقرّر عقده في الخامس من آذار في .



وأشار الوزير إلى تعويل على نجاح هذا المؤتمر لما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة، مؤكداً أنّ دعم ، إلى جانب الجيش، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات بسط سلطتها على كامل الأراضي ، وحفظ الأمن والاستقرار.





ولفت الوزير الحجار إلى أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، مثمّناً كل جهد عربي ودولي داعم للبنان وأمنه.