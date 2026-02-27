تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر باريس: دعم الجيش ركيزة أساسية لتعزيز قدرات الدولة
Lebanon 24
27-02-2026
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
دعوة رسمية للمشاركة في
مؤتمر دعم الجيش
وقوى الأمن الداخلي، المقرّر عقده في الخامس من آذار في
باريس
.
وأشار الوزير
الحجار
إلى تعويل
لبنان
على نجاح هذا المؤتمر لما له من أهمية بالغة في هذه المرحلة، مؤكداً أنّ دعم
قوى الأمن الداخلي
، إلى جانب الجيش، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات
الدولة على
بسط سلطتها على كامل الأراضي
اللبنانية
، وحفظ الأمن والاستقرار.
ولفت الوزير الحجار إلى أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، مثمّناً كل جهد عربي ودولي داعم للبنان وأمنه.
