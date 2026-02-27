تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيف مشتبه به بعد إطلاق نار على سيارة في بئر حسن

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:16
A-
A+
توقيف مشتبه به بعد إطلاق نار على سيارة في بئر حسن
توقيف مشتبه به بعد إطلاق نار على سيارة في بئر حسن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:"بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، أفادت عن حصول حادثة إطلاق نار في محلة بئر حسن – شارع مدرسة المروج، حيث أقدم شخص مجهول باقي المواصفات، كان يقود سيارة نوع " BMW X5″ لون أسود بعكس وجهة السير، على إطلاق النار من مسدس حربي إثر تلاسن حصل بينه وبين سائق آخر صودف مروره في المحلة.

أدّى إطلاق النار إلى إصابة سيارة نوع "هوندا" كانت تقودها إحدى المواطنات أثناء مرورها في المكان المذكور، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الميدانية والرصد، جرى التوصّل إلى تحديد ملكية السيارة وهوية سائقها، كما تمّ رصد مكان وجوده في محلة معوّض – السوق التجاري.

بناء عليه، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان المذكور، حيث جرى تطويق المكان وتوقيفه أثناء وجوده على متن سيارة المذكورة، ويدعى ع. أ. (مواليد عام 1991، سوري).

وجرى تسليم الموقوف والسيارة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف مشتبهاً به في طرابلس بعد إلقاء قنبلة على أحد المقاهي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 6 أشخاص في ولاية ميسيسيبي الأميركية في حوادث إطلاق نار والقبض على مشتبه به في الحادثة (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين أمني في سعدنايل يوقع بمشتبه به سرق سيارات وأجهزة ومبالغ مالية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مشتبه بالتعامل مع العدوّ في أنصار الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-02-27
Lebanon24
16:39 | 2026-02-27
Lebanon24
16:18 | 2026-02-27
Lebanon24
16:11 | 2026-02-27
Lebanon24
16:06 | 2026-02-27
Lebanon24
15:39 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24