حادثة انتحار مزدوج تتحوّل إلى مادة إعلانية.. والأجهزة الأمنية تفتح تحقيقاً

تداولت اليوم خبراً يتحدث عن إقدام شاب وفتاة على محاولة انتحار من على سطح مبنى مؤلف من سبع طبقات، على خلفية رفض عائلتيهما زواجهما بسبب خلافات سابقة وأوضاع مادية.



وبحسب الرواية المتداولة، فإن الشاب ألقى بنفسه أولًا ولقي حتفه متأثرًا بإصاباته، فيما أقدمت الفتاة على القفز أيضًا، لكنها نجت بعدما سارعت عائلتها إلى وضع فرشات إسفنجية خففت من قوة الارتطام.





غير أن " " بعد المتابعة، كشف أن "الخبر" هو مادة دعائية مموّهة، اختتم برسالة ترويجية لإحدى ماركات الفرشات، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين اعتبروا أن استخدام مأساة إنسانية مفترضة للتسويق التجاري أمر غير أخلاقي ويتنافى مع المعايير المهنية.





مصادر أمنية أكدت لـ"لبنان24" أن لا حادثة بهذا الشكل قد سُجلت رسمياً، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله يندرج ضمن إطار الإعلان المقنّع بأسلوب قصصي صادم لجذب الانتباه.