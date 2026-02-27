تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حادثة انتحار مزدوج تتحوّل إلى مادة إعلانية.. والأجهزة الأمنية تفتح تحقيقاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 14:22
A-
A+
حادثة انتحار مزدوج تتحوّل إلى مادة إعلانية.. والأجهزة الأمنية تفتح تحقيقاً
حادثة انتحار مزدوج تتحوّل إلى مادة إعلانية.. والأجهزة الأمنية تفتح تحقيقاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خبراً يتحدث عن إقدام شاب وفتاة على محاولة انتحار من على سطح مبنى مؤلف من سبع طبقات، على خلفية رفض عائلتيهما زواجهما بسبب خلافات سابقة وأوضاع مادية.
 
 
وبحسب الرواية المتداولة، فإن الشاب ألقى بنفسه أولًا ولقي حتفه متأثرًا بإصاباته، فيما أقدمت الفتاة على القفز أيضًا، لكنها نجت بعدما سارعت عائلتها إلى وضع فرشات إسفنجية خففت من قوة الارتطام.


غير أن "لبنان24" بعد المتابعة، كشف أن "الخبر" هو مادة دعائية مموّهة، اختتم برسالة ترويجية لإحدى ماركات الفرشات، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين اعتبروا أن استخدام مأساة إنسانية مفترضة للتسويق التجاري أمر غير أخلاقي ويتنافى مع المعايير المهنية.


مصادر أمنية أكدت لـ"لبنان24" أن لا حادثة بهذا الشكل قد سُجلت رسمياً، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله يندرج ضمن إطار الإعلان المقنّع بأسلوب قصصي صادم لجذب الانتباه.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة اليمنية: لفتح تحقيق في حادثة اقتحام مقر صحيفة عدن الغد
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تفتح تحقيقاً لمكافحة الاحتكار يستهدف منصة للسفر
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نحذر من خطورة تمادي أجهزة السلطة الأمنية في النهج القمعي ومن وحشية ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وتنكيل
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب موسى دعا لتحقيق شفاف في حوادث الموت والانتحار بسجن رومية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

لبنان24

هنية

ساني

برسا

ايير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-02-27
Lebanon24
16:39 | 2026-02-27
Lebanon24
16:18 | 2026-02-27
Lebanon24
16:11 | 2026-02-27
Lebanon24
16:06 | 2026-02-27
Lebanon24
15:39 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24