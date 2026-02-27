إلى لبنان.. زيارة مرتقبة لشخصية سعودية رفيعة المستوى

قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إن الأنظار تتجه إلى زيارة مُرتقبة للموفد السعودي الأمير إلى ، وذلك في إطار مُتابعة عددٍ من الملفات أبرزها دعم .



وذكرت المعلومات أن هذه الزيارة، تأتي بعد اجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في خلال شهر آذار المُقبل.





في الوقت نفسه، قالت المعلومات إنّ زيارة لم تُحسم بعد، وهي تبقى رهن خلال الساعات والأيام المُقبلة.

