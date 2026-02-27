تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العين على باريس.. ولبنان الرسمي يوحّد موقفه

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 15:39
A-
A+
العين على باريس.. ولبنان الرسمي يوحّد موقفه
العين على باريس.. ولبنان الرسمي يوحّد موقفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اليوم كان المشهد السياسي والأمني في لبنان متمحوراً حول التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.  
من بعبدا إلى اليرزة مروراً بوزارة الخارجية، تكررت اللقاءات والاتصالات التي وحدت موقف لبنان الرسمي، حيث شددت على أهمية هذا المؤتمر كمنصة أساسية لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الشرعية، وضمان استمرار دورها في حفظ الاستقرار الداخلي.
في قصر بعبدا، رأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً أمنياً جمع وزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، حيث خُصص النقاش لعرض نتائج لقاء القاهرة وما حمله من مداولات مرتبطة بالتحضيرات الجارية.  
في وزارة الخارجية، أكد الوزير يوسف رجي أمام السفير الفرنسي حرص لبنان على إنجاح المؤتمر، مشدداً على التعاون الوثيق مع فرنسا والشركاء الدوليين.  
 أما في اليرزة، فاستقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الملحق العسكري الأميركي، حيث جرى التطرق إلى دعم المؤسسة العسكرية، خطة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، والخروقات الإسرائيلية اليومية.
وامام التهديدات والمخاطر المحيطة بلبنان، تعكس الاجتماعات واللقاءات مع الشركاء الدوليين  إدراكاً لبنانياً بأن نجاح المؤتمر المقبل يشكّل محطة مفصلية حاسمة في مسار دعم الجيش والقوى الأمنية، وفي إعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بمساندة لبنان في مواجهة تحدياته الأمنية والسيادية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي طالب: لضرورة أن يكون الموقف الرسمي منسجماً مع ثوابت الوحدة والسيادة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: كفى خلطًا بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صفحات من كتاب سركيس امام عون: مواجهة التحدّي بموقف موحّد!
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: أدعو أوروبا لموقف موحد بشأن العقوبات على إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

المدير العام

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-02-27
Lebanon24
16:39 | 2026-02-27
Lebanon24
16:18 | 2026-02-27
Lebanon24
16:11 | 2026-02-27
Lebanon24
16:06 | 2026-02-27
Lebanon24
15:16 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24