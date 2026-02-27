تصفيات "سلة آسيا".. المنتخب اللبناني يفوز على نظيره السعوديّ

فاز المنتخب نظيره السعودي، وذلك في تصفيات كرة السلة الآسيوية التي أقيمت على أرض - زوق مكايل.



وسجّل المنتخب اللبناني 94 نقطة مقابل 64 للمنتخب السعودي، علماً أن الفريقين أظهرا أداء رائعاً خلال المباراة.