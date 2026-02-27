حبشي: السلاح غير الشرعي يُحول لبنان إلى درع وورقة تفاوض

قال عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب أنطوان حبشي، إنَّ منطقة – الهرمل تقف اليوم بين نارين، نار انتهاك السيادة من ، ونار السلاح غير الشرعي الذي يحوّل إلى درع وورقة تفاوض.

وأكد حبشي أن "استمرار المماطلة في تسلّم هذا السلاح وتسليمه يفاقم المخاطر على الأهالي ويضعهم في قلب الاستهداف".





كلام حبشي جاء عقب جولة ميدانية اطّلع خلالها على حجم الأضرار التي خلّفتها في عدد من بلدات المنطقة.







واستهل جولته من بلدة شليفا، حيث رافقه رئيس البلدية صبحي كيروز وأعضاء ، ورئيسي مركزي في شليفا ومزرعة السيد شربل عاقوري وغسان داغر.







وشدد حبشي على أن "بعلبك – الهرمل ليست جنوب الليطاني"، لافتاً إلى أن وجود مخازن سلاح في المنطقة "لم يجلب سوى تحويل البلدات إلى أهداف مستباحة".







وقال: "كيف ردعت هذه المخازن إسرائيل؟ لم يسقط حتى الزجاج في ، بل سقط هنا في شليفا ومزرعة السيد وبيت مطر وبيت بو ، في دير الأحمر والنبي شيت وشمسطار وبوداي وفلاوى، كما في قرى الجنوب".







وتابع: "الخسائر لبنانية وفقط لبنانية وبكل الاتجاهات، في حين أنّ اللبنانيين هم من يدفعون ثمن التعنّت وثمن انتهاك سيادة لبنان من أعدائه".







وأكد حبشي أن هذا الموقف "لا يمكن أن يكون بديلاً عن قيام الدولة بواجبها"، داعياً إلى حصر السلاح بيد الشرعية وضمان أمن جميع المواطنين.

وختم بالقول إن اللبناني "لم ينتخب سلطة لتقف على الحياد من مصير حياته، بل لتصونها بعيداً عن حروب الآخرين على أرضنا وأرواحنا".







