لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
الخطيب في افطار المجلس الشيعي : لسنا من هواة حمل السلاح ومع الدولة التي تحرّر الأرض
Lebanon 24
27-02-2026
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك رئيس الجمهوربة جوزاف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقون
نجيب ميقاتي
، فؤاد السنيورة، تمام سلام، حسان دياب، والرؤساء الروحيون وحشد من الشخصيات في الإفطار الذي أقامه المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى.
وألقى
نائب رئيس
المجلس الشيخ علي الخطيب كلمة أكد فيها: "إننا لسنا من هواة حمل السلاح، وعندما حملناه لم يكن ذلك خياراً نفضّله بل اضطررنا إليه لأن الدولة كانت غائبة". وقال: "نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حقوقها وسيادتها". وتوجّه الخطيب إلى رئيس الجمهورية قائلاً: "نحن مع استراتيجية للأمن الوطني، ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا، وإذا اضطُررنا لحمل السلاح في غياب الدولة فإنما للدفاع عن أنفسنا، وقد دفعنا أثماناً باهظة ودُمّرت مدننا، وندعو إلى حوار صادق".
وتابع: "نراهن على عهدكم، ونحن مع الدولة التي تقيم توازناً اجتماعياً وتعيد أموال المودعين، ومع الدولة التي تحرّر الأرض وتعيد الأسرى وتبسط سيطرتها على كامل الأراضي
اللبنانية
، وتعيد
النازحين
إلى قراهم، وتبدأ مسيرة الإعمار".
