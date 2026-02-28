تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
ادرعي: لن نسمح لحزب الله باعادة بناء قوته أو اعادة التسلح
Lebanon 24
28-02-2026
|
00:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
ان الجيش الاسرائيلي هاجم تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب
لبنان
، حيث استهدف منصات إطلاق وفتحات أنفاق تحت أرضية استخدمها
حزب الله
للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة
إسرائيل
.
وزعم عبر منصة اكس الى انه في الفترة الأخيرة يعمل حزب الله داخل هذه البنى التحتية بهدف إعادة اعمار قدراته. ويعد هذا النشاط خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي لن يسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته أو اعادة التسلح وسيواصل العمل لإزالة كل تهديد يطال إسرائيل.
