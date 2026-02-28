ادرعي: لن نسمح لحزب الله باعادة بناء قوته أو اعادة التسلح

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي هاجم تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب ، حيث استهدف منصات إطلاق وفتحات أنفاق تحت أرضية استخدمها للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة .وزعم عبر منصة اكس الى انه في الفترة الأخيرة يعمل حزب الله داخل هذه البنى التحتية بهدف إعادة اعمار قدراته. ويعد هذا النشاط خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لدولة إسرائيل، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي لن يسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته أو اعادة التسلح وسيواصل العمل لإزالة كل تهديد يطال إسرائيل.