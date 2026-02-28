تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"توجّه جماعي" نحو السعودية
Lebanon 24
28-02-2026
01:15
تؤكد مصادر سياسية حصول "توجّه جماعي" لحلفاء "
حزب الله
" ضمن إطار "قوى الثامن من آذار" باتجاه التقارب مع
المملكة العربية السعودية
، في تبدّل لافت في التموضع السياسي.
وتؤكد مصادر مطلعة أن
الرياض
لا تمانع هذا الانفتاح، بل تبدي ترحيبًا مدروسًا به ضمن مقاربة جديدة للملف اللبناني.
اللافت أن هذا التحول لا يقتصر على سياسيين أو نواب من الطائفة السنيّة، بل يشمل إعلاميين وشخصيات سياسية من مختلف الطوائف، ما يعكس حجم التحوّل الجاري في مقاربات
السعودية
والداخلية.
