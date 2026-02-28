"توجّه جماعي" نحو السعودية

تؤكد مصادر سياسية حصول "توجّه جماعي" لحلفاء " " ضمن إطار "قوى الثامن من آذار" باتجاه التقارب مع ، في تبدّل لافت في التموضع السياسي.

وتؤكد مصادر مطلعة أن لا تمانع هذا الانفتاح، بل تبدي ترحيبًا مدروسًا به ضمن مقاربة جديدة للملف اللبناني.

اللافت أن هذا التحول لا يقتصر على سياسيين أو نواب من الطائفة السنيّة، بل يشمل إعلاميين وشخصيات سياسية من مختلف الطوائف، ما يعكس حجم التحوّل الجاري في مقاربات والداخلية.



