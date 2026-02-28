تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

شكاوى من خلل طائفي في الدوائر العقارية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-02-2026 | 01:45
شكاوى من خلل طائفي في الدوائر العقارية
قال مصدر نيابي كسرواني إن الأمور تجاوزت الحدود المسموح بها في الدوائر العقارية في جبل لبنان، لناحية الخلل الإداري والبشري الناتج عن التوقيفات التي حصلت منذ سنوات وإهمال هذا الملف، حيث تم استبدال الموظفين الأصيلين بأشخاص بعيدين نسبياً عن جو هذه الدوائر ونطاقها الجغرافي .
وأشار المصدر إلى أنّه من غير المقبول أن يستمر هذا الخلل، واصفاً إياه بـ«الخلل الطائفي»، في ظل عدم توقيف أي شخص على خلفية انفجار مرفأ بيروت أو ما وصفه بـ«سرقة العصر» أي أموال المودعين، فيما تقتصر المحاسبة على موظفي الدوائر العقارية في جبيل وجونية والمتن وبعبدا.
وختم المصدر بالقول إنّ فاعليات جبل لبنان سيكون لها تحرّك قريب جداً في هذا الملف، مع عرض كل التفاصيل.

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

