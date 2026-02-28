شكاوى من خلل طائفي في الدوائر العقارية

قال مصدر نيابي إن الأمور تجاوزت الحدود المسموح بها في الدوائر العقارية في ، لناحية الخلل الإداري والبشري الناتج عن التوقيفات التي حصلت منذ سنوات وإهمال هذا الملف، حيث تم استبدال الموظفين الأصيلين بأشخاص بعيدين نسبياً عن جو هذه الدوائر ونطاقها الجغرافي .

وأشار المصدر إلى أنّه من غير المقبول أن يستمر هذا الخلل، واصفاً إياه بـ«الخلل الطائفي»، في ظل عدم توقيف أي شخص على خلفية انفجار مرفأ أو ما وصفه بـ«سرقة العصر» أي أموال المودعين، فيما تقتصر المحاسبة على موظفي الدوائر العقارية في وجونية والمتن وبعبدا.

وختم المصدر بالقول إنّ فاعليات جبل سيكون لها تحرّك قريب جداً في هذا الملف، مع عرض كل التفاصيل.





Advertisement