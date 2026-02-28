سلام: لن نقبل ان يُدخل احد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها

كتب رئيس الحكومة عبر منصة اكس: امام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، اعود وأناشد جميع اللبنانيين ان يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة واللبنانيين فوق أي حساب. واكرر أننا لن نقبل ان يُدخل احد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها.

