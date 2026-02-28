انفجارات قوية تُسمع في جنوب لبنان.. صواريخ إيران تصلُ إلى إسرائيل

إثر إطلاق صواريخ باليستية باتجاه ، اليوم السبت، أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في ناجمة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوية للرشقات .



وأفادت مصادر ميدانية بأنّ دوي الانفجارات سُمعَ باتجاه مدينة في جنوب .





وتأتي هذه الرشقات الإيرانية عقب شن وإسرائيل لهجمات إستباقية ضد إيران، اليوم السبت.





وصرح مسؤول في الحرس الثوري لوكالة "ريا نوفوستي" إن "رد على الضربات التي طالت إيران سيكون قوياً وحاسماً".





إلى ذلك، ذكرت المعلومات أنه تم تفعيل الإنذارات الإسرائيلية في الجليل والجولان والساحل ، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعمل على التصدي للتهديد الصاروخي الإيراني.





بدورها، قالت قناة "العربية" إنّ الدفاعات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخين إيرانيين شمال إسرائيل.





