لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
انفجارات قوية تُسمع في جنوب لبنان.. صواريخ إيران تصلُ إلى إسرائيل
Lebanon 24
28-02-2026
|
03:24
photos
إثر إطلاق
إيران
صواريخ باليستية باتجاه
إسرائيل
، اليوم السبت، أفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في
جنوب لبنان
ناجمة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوية
الإسرائيلية
للرشقات
الإيرانية
.
وأفادت مصادر ميدانية بأنّ دوي الانفجارات سُمعَ باتجاه مدينة
صيدا
في جنوب
لبنان
.
وتأتي هذه الرشقات الإيرانية عقب شن
الولايات المتحدة
وإسرائيل لهجمات إستباقية ضد إيران، اليوم السبت.
وصرح مسؤول في الحرس الثوري
الإيراني
لوكالة "ريا نوفوستي" إن "رد
طهران
على الضربات التي طالت إيران سيكون قوياً وحاسماً".
إلى ذلك، ذكرت المعلومات أنه تم تفعيل الإنذارات الإسرائيلية في الجليل والجولان والساحل
الشمالي
الإسرائيلي
، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تعمل على التصدي للتهديد الصاروخي الإيراني.
بدورها، قالت قناة "العربية" إنّ الدفاعات الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخين إيرانيين شمال إسرائيل.
"لبنان24": أصوات انفجارات قوية تُسمع في جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية عنيفة
"لبنان 24": أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية اسرائيلية
"لبنان 24": أصوات قوية تُسمع في البقاع ناجمة عن صواريخ اعتراضية اسرائيلية
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش سينفذ خلال ساعات عمليات جنوبي قطاع غزة وستسمع أصوات انفجارات ومدفعية قوية
سلام: على جميع اللبنانيين تغليب مصلحة البلاد على أي اعتبار
إليكم حالة الطقس الأسبوع المقبل!
"APIC" تطمئن اللبنانيين: مخزون المحروقات يكفي لأكثر من 15 يومًا
تحسباً للتطورات.. حجز للقوى الأمنية
كرامي : التحدي الأكبر تمكين الأساتذة لمواكبة روح المناهج المطوّرة المبنية على الكفايات
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
