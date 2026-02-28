عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية

عقب الهجمات الأميركية - على ، اليوم السبت، أعلنت رئاسة الجمهورية أن ‏رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أجرى سلسلة اتصالات شملت رئيس نواف سلام، وزير الأشغال فايز رسامني والسفير الأميركي لدى ميشال عيسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

كذلك، كان تشاور أمس مع ، وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة وتداعياتها المحتملة.



‏وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التحلي بأعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان، مؤكداً أن المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر.



أيضاً، أكد رئيس الجمهورية أن تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحيقة ، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه.