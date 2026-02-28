تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

آخر خبر.. إسرائيل تقصفُ "أجهزة لـ"حزب الله" مرتبطة بإيران!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-02-2026 | 03:58
آخر خبر.. إسرائيل تقصفُ أجهزة لـحزب الله مرتبطة بإيران!
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنَّ الهجمات الأخيرة التي طالت "حزب الله" في جنوب لبنان، كانت تهدف إلى تعطيل أنظمة الكشف التي يمتلكها "الحزب" في لبنان، والتي كان يعتزمُ من خلالها إبلاغ إيران بشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استباقيّة حصلت اليوم.


وكان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة استهدف خلالها العمق الإيراني، اليوم السبت.


وعلى الأثر، أطلقت إيران رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، فيما تحدثت التقارير عن اعتراض بعضها.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه "رداً على عدوان العدو المعتدي والقاتل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأت أول موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الواسعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو الأراضي المحتلة".


من ناحيتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعملُ حالياً على تعزيز تشكيلاته عند الحدود اللبنانية.


وذكرت الصحيفة أنّ جيش العدو "بدأ بتجنيد وحدات احتياطية في الفرقة الثامنة للقيادة الشمالية، مع التركيز على تعزيز تشكيلات الفرقة 91 وفرقة باشان"، مشيرة إلى أنه "في الأيام الأخيرة، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب لقواته على الحدود الشمالية".


وقالت الصحيفة إنه "خلال الأسابيع الأخيرة، عمل الجيش الإسرائيلي على إلحاق الضرر ببنية حزب الله التحتية في لبنان، بما في ذلك المقرات ومستودعات الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ"، وأضافت: "في الساعات الأخيرة، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لرؤساء البلديات على طول خط المواجهة في الشمال، تتضمن استمرار الأنشطة الروتينية ضمن القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى حظر التجمعات والتواجد بالقرب من المناطق المحمية".


وأوضحت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يُجري حملة تجنيد لضباط احتياط ذوي خبرة في خوض الحروب على جبهات متعددة"، وأضافت: "تشمل هذه الحملة تجنيد آلاف الضباط الاحتياطيين، بهدف رفع مستوى الجاهزية في كل القطاعات: لبنان، وسوريا، والحدود الشرقية، والضفة الغربية، والجنوب، ويهدف هذا التجنيد إلى تعزيز بنية القوات الإسرائيلية في كل جبهة من الجبهات".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24