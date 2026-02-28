البراكس: المحروقات متوفرة

طمأن رئيس نقابة اصحاب في الجميع بأن المحروقات متوفرة بشكل جيد جدا في لبنان ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات، مشدداً على ان الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في على وضع البنزين لدينا.

