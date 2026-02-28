تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كلام إسرائيلي عن لبنان.. هل أطلق "الحزب" صواريخه؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 04:05
كلام إسرائيلي عن لبنان.. هل أطلق الحزب صواريخه؟
كلام إسرائيلي عن لبنان.. هل أطلق الحزب صواريخه؟ photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل كان مصدرها إيران فقط.
 
 
في المقابل، قال مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش إنه "حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة عن إطلاق نار من حزب الله في لبنان باتجاه إسرائيل".


وكانت إيران أطلقت رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، صباحاً، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل وأميركا هجمات مشتركة على إيران.


من ناحيتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعملُ حالياً على تعزيز تشكيلاته عند الحدود اللبنانية.


وذكرت الصحيفة أنّ جيش العدو "بدأ بتجنيد وحدات احتياطية في الفرقة الثامنة للقيادة الشمالية، مع التركيز على تعزيز تشكيلات الفرقة 91 وفرقة باشان"، مشيرة إلى أنه "في الأيام الأخيرة، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب لقواته على الحدود الشمالية".


وقالت الصحيفة إنه "خلال الأسابيع الأخيرة، عمل الجيش الإسرائيلي على إلحاق الضرر ببنية حزب الله التحتية في لبنان، بما في ذلك المقرات ومستودعات الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ"، وأضافت: "في الساعات الأخيرة، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لرؤساء البلديات على طول خط المواجهة في الشمال، تتضمن استمرار الأنشطة الروتينية ضمن القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى حظر التجمعات والتواجد بالقرب من المناطق المحمية".


وأوضحت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يُجري حملة تجنيد لضباط احتياط ذوي خبرة في خوض الحروب على جبهات متعددة"، وأضافت: "تشمل هذه الحملة تجنيد آلاف الضباط الاحتياطيين، بهدف رفع مستوى الجاهزية في كل القطاعات: لبنان، وسوريا، والحدود الشرقية، والضفة الغربية، والجنوب، ويهدف هذا التجنيد إلى تعزيز بنية القوات الإسرائيلية في كل جبهة من الجبهات".

