الحرب تعيد طوابير البنزين إلى لبنان

تسجل طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مختلف المناطق في ، حيث تهافت المواطنون لتعبئة البنزين وسط حالة من القلق والترقّب، وذلك بعد الضربة التي شنّتها على ، وما رافقها من انفجارات وتصعيد أمني في أكثر من منطقة في المنطقة.وبحسب ما لوحظ ميدانيًا، فإن الإقبال الكثيف على يأتي بدافع الخشية من توسّع رقعة المواجهة واندلاع حرب إقليمية قد تنعكس مباشرة على لبنان، ما دفع كثيرين إلى الإسراع في تعبئة الوقود تحسّبًا لأي تطورات مفاجئة.