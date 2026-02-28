تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في ضوء حرب إيران.. اجتماع عاجل في السراي الحكومي
Lebanon 24
28-02-2026
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ضوء التطورات الإقليمية، يعقد
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام في هذه الأثناء اجتماعاً موسعاً في السراي الكبير وذلك لمتابعة جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، وضرورة التشدد منعاً لأي استغلال أو احتكار.
ويحضر الاجتماع كلٌّ من
نائب رئيس
مجلس الوزراء
طارق متري،
وزير الدفاع
ميشال منسى،
وزير الداخلية
أحمد
الحجار
، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد،
وزير الصحة
ركان ناصر الدين، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير العدل عادل نصار،
الأمين العام
للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، الأمين العام للهيئة
العليا
للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس وحدة إدارة
الكوارث
زاهي شاهين.
Advertisement
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
مجلس الوزراء
الأمين العام
وزير الدفاع
وزير الصحة
نائب رئيس
الكوارث
تابع
