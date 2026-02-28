في ضوء حرب إيران.. اجتماع عاجل في السراي الحكومي

في ضوء التطورات الإقليمية، يعقد نواف سلام في هذه الأثناء اجتماعاً موسعاً في السراي الكبير وذلك لمتابعة جهوزية المؤسسات وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، وضرورة التشدد منعاً لأي استغلال أو احتكار.



ويحضر الاجتماع كلٌّ من طارق متري، ميشال منسى، أحمد ، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ركان ناصر الدين، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير العدل عادل نصار، للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، الأمين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس وحدة إدارة زاهي شاهين.