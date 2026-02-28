"الطاقة" تطمئن: لا أزمة محروقات

صدر عن والمياه البيان الآتي:

يهم وزارة الطاقة والمياه طمأنة المواطنين اللبنانيين ان لا ازمة محروقات ولا داعي للتهافت الى . فإستناداً الى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي اقله لمدة ١٥ يوماً. هذا عدا البواخر المتوجهة الى والمتوقع وصولها في الايام القليلة وعدا عن مخزون المحطات.

كما نحيطكم علماً، بأن الوزارة ستضعكم بأي جديد فور ورده.

Advertisement