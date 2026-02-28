بشأن الأمن الغذائي في لبنان.. اجتماع طارئ ظهر اليوم

أكد مصدر وزاري أن اجتماعاً طارئاً سيُعقد بعد ظهر اليوم، بحضور ومدير عام ، حيث سيجمع اللقاء كل النقابات والقطاعات المسؤولة عن الأمن الغذائي في ، لدراسة الوضع في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة.

