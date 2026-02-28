تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بشأن الأمن الغذائي في لبنان.. اجتماع طارئ ظهر اليوم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-02-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مصدر وزاري أن اجتماعاً طارئاً سيُعقد بعد ظهر اليوم، بحضور
وزير الاقتصاد
عامر البساط
ومدير عام
الوزارة الدكتور
محمد أبو حيدر
، حيث سيجمع اللقاء كل النقابات والقطاعات المسؤولة عن الأمن الغذائي في
لبنان
، لدراسة الوضع في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا يوم الاثنين المقبل
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا يوم الاثنين المقبل
28/02/2026 16:30:38
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في النبطية وبحث في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي
Lebanon 24
اجتماع في النبطية وبحث في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي
28/02/2026 16:30:38
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طليس يدعو إلى اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
Lebanon 24
طليس يدعو إلى اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
28/02/2026 16:30:38
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن إسرائيل وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: ممثلون عن إسرائيل وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
28/02/2026 16:30:38
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مدير عام الوزارة
الوزارة الدكتور
محمد أبو حيدر
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد
عامر البساط
أبو حيدر
بو حيدر
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي: استهداف أمن الدول العربية مرفوض ومُدان
Lebanon 24
ميقاتي: استهداف أمن الدول العربية مرفوض ومُدان
07:41 | 2026-02-28
28/02/2026 07:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين جعجع ومرشّحي "القوات" عن دائرة المتن الشمالي
Lebanon 24
لقاء بين جعجع ومرشّحي "القوات" عن دائرة المتن الشمالي
09:17 | 2026-02-28
28/02/2026 09:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: إيران لا تدافع عن نفسها بل تهاجم العرب
Lebanon 24
بهاء الحريري: إيران لا تدافع عن نفسها بل تهاجم العرب
09:05 | 2026-02-28
28/02/2026 09:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اسعد نكد يكرم مخاتير قضاء زحلة "انتم صوت الناس الحقيقي"
Lebanon 24
اسعد نكد يكرم مخاتير قضاء زحلة "انتم صوت الناس الحقيقي"
08:56 | 2026-02-28
28/02/2026 08:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للميدل إيست.. جدول جديد لرحلات السفر اليوم وغدا إلكيم التفاصيل
Lebanon 24
بيان للميدل إيست.. جدول جديد لرحلات السفر اليوم وغدا إلكيم التفاصيل
08:55 | 2026-02-28
28/02/2026 08:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:41 | 2026-02-28
ميقاتي: استهداف أمن الدول العربية مرفوض ومُدان
09:17 | 2026-02-28
لقاء بين جعجع ومرشّحي "القوات" عن دائرة المتن الشمالي
09:05 | 2026-02-28
بهاء الحريري: إيران لا تدافع عن نفسها بل تهاجم العرب
08:56 | 2026-02-28
اسعد نكد يكرم مخاتير قضاء زحلة "انتم صوت الناس الحقيقي"
08:55 | 2026-02-28
بيان للميدل إيست.. جدول جديد لرحلات السفر اليوم وغدا إلكيم التفاصيل
08:53 | 2026-02-28
مستوردو الأدوية: المخزون يكفي لتلبية حاجات السوق
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 16:30:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24