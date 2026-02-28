وزير الأشغال يبحث التطورات المستجدة وانعكاساتها على حركة الطيران في المنطقة

تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني التطورات الأمنية المستجدة منذ ، وانعكاساتها على حركة الطيران المدني في المنطقة، ولا سيما في مطار - ، بعد أن أقدمت معظم شركات الطيران الخليجية والأجنبية على إلغاء رحلاتها من وإلى .

وفي إطار مواكبة المستجدات، عقد الوزير اجتماعاً تنسيقياً في المطار مع رئيس الهيئة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، بحضور رئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، إلى جانب عدد من كبار الضباط في الجهاز والمدير التنفيذي لشركة طيران لخدمة المطارات- Meas

وخصص الاجتماع لتقييم الأوضاع الراهنة ومتابعة الإجراءات المتخذة، بما يضمن سلامة حركة الطيران وأمن المطار والمسافرين القادمين والمغادرين، واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للتطورات الميدانية.