Najib Mikati
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الأشغال يبحث التطورات المستجدة وانعكاساتها على حركة الطيران في المنطقة

Lebanon 24
28-02-2026 | 06:20
وزير الأشغال يبحث التطورات المستجدة وانعكاساتها على حركة الطيران في المنطقة
وزير الأشغال يبحث التطورات المستجدة وانعكاساتها على حركة الطيران في المنطقة photos 0
تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني التطورات الأمنية المستجدة منذ صباح اليوم، وانعكاساتها على حركة الطيران المدني في المنطقة، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، بعد أن أقدمت معظم شركات الطيران الخليجية والأجنبية على إلغاء رحلاتها من وإلى المطار.

وفي إطار مواكبة المستجدات، عقد الوزير اجتماعاً تنسيقياً في المطار مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، بحضور رئيس المطار إبراهيم أبو عليوي، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، إلى جانب عدد من كبار الضباط في الجهاز والمدير التنفيذي لشركة طيران الشرق الأوسط لخدمة المطارات- Meas

وخصص الاجتماع لتقييم الأوضاع الراهنة ومتابعة الإجراءات المتخذة، بما يضمن سلامة حركة الطيران وأمن المطار والمسافرين القادمين والمغادرين، واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للتطورات الميدانية. 

 

فيديو
