تحسباً للتطورات.. حجز للقوى الأمنية

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، سُجّل صدور حجز للقوى الأمنية بنسبة 75%، مع التشديد على ضرورة التقيد الصارم بتطبيق هذا الحجز، وذلك كإجراء احترازي تحسّباً لأي تطورات أمنية قد تنعكس على الساحة .

Advertisement